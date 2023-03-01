Как жителям Башкирии попасть в программу газификации и догазификации

«Участие в программе для жителей республики является бесплатным, – сообщила руководитель МФЦ РБ в эфире телеканала "БСТ". – Заявку можно подать в любом офисе МФЦ, независимо от места нахождения объекта, подлежащего газификации. Все принятые документы направляются в электронном виде в «Газпром» для подготовки договора о подключении. Подписание договора осуществляется без участия МФЦ. При необходимости заявитель может также через МФЦ подать дополнительные документы в течение 20 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

Для оформления услуги в офисе МФЦ необходимо представить документ, удостоверяющий личность заявителя, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и на объект индивидуального жилищного строительства, ситуационный план.

Если необходимые документы отсутствуют, их можно оформить в офисе МФЦ с последующим направлением в газораспределяющую организацию.

Подробную информацию можно телефонам +7 347-246-55-33, +7 (927) 33-33-100, на официальном сайте МФЦ, а также во всех офисах МФЦ.