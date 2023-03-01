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Сегодня, 12:22

В Башкирии участники СВО получат сертификаты на газификацию жилых домов

Сертификаты на газификацию жилого дома теперь могут получать участники СВО и члены их семей. Об этом рассказала первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова в ходе прошедшего на БСТ брифинга «Газификация и догазификация в Башкортостане».

В Башкирии участники СВО получат сертификаты на газификацию жилых домов
В Башкирии участники СВО получат сертификаты на газификацию жилых домов

Право на получение такого сертификата имеют участники и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, малоимущие многодетные семьи, инвалиды, а также семьи с детьми-инвалидами. С 2023 года, согласно поручению главы республики, в перечень льготных категорий граждан вошли также участники СВО и члены их семей.

— Ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, участники СВО и члены их семей получают сертификаты на газификацию без учета нуждаемости, — отметила Ольга Кабанова.

С 2023 года номинал сертификатов для всех льготных категорий граждан составляет 100 тысяч рублей.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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