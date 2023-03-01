В Башкирии участники СВО получат сертификаты на газификацию жилых домов

Право на получение такого сертификата имеют участники и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, малоимущие многодетные семьи, инвалиды, а также семьи с детьми-инвалидами. С 2023 года, согласно поручению главы республики, в перечень льготных категорий граждан вошли также участники СВО и члены их семей.

— Ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, участники СВО и члены их семей получают сертификаты на газификацию без учета нуждаемости, — отметила Ольга Кабанова.

С 2023 года номинал сертификатов для всех льготных категорий граждан составляет 100 тысяч рублей.