Четверо участников из Башкирии прошли в полуфинал конкурса общества «Знание»

Участниками онлайн-этапа с 3 по 8 февраля стали 800 лекторов из 77 регионов России. Направления их лекций — естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность.

Трансляции лекций проводились в прямом эфире на сайте «Лиги Лекторов» и на странице общества «Знание» в социальной сети, набрав более миллиона просмотров. Выступления лекторов оценивал не только экспертный совет, но и зрители.

Полуфинал всероссийского конкурса «Лига Лекторов» пройдет в марте-апреле 2023 года, перед экспертным советом выступят 400 лекторов. В Приволжском федеральном округе полуфинал пройдет в Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву на финальный этап конкурса, а 50 победителей финала будут участвовать в мероприятиях Российского общества «Знание». Победители также получат денежные призы на развитие просветительских проектов.

Фото: Общество "Знание"