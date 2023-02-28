Завтра в Башкирии подадут сигнал «Внимание всем!»

С 10 до 11 часов будет проверяться готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электрических сирен и передачей речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания. Длительность подаваемых сигналов — до трех минут.

Как пояснили в госкомитете республики по ЧС, предупредительный сигнал «Внимание всем!» подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

Основные правила поведения при получении сигнала:

Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», включите погромче радио или телевизор, выбрав любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по телевидению и радио будет передана информация о случившемся и порядке действия населения.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, действуйте так, как рекомендовано. Если прослушать информацию вы не успели, не спешите выключить радио или телевизор — ее повторят снова.

Оповестите соседей — возможно, они еще ничего не знают. Немедленно пресекайте любые проявления паники и слухи.

Взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, не надо пугаться — дождитесь разъяснения причины.