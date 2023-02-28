В Уфе «большой воды» во время паводка не предвидится

– Превентивные мероприятия проводятся заранее с учетом минимальных, средних и максимально возможных уровней подъема воды в реках. При минимальных уровнях 300 - 550 см возможен перелив дорог к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон» в Демском районе, дороги между Романовкой и улицей Козарез в Ленинском. При средних уровнях 600 - 700 см в зону возможного затопления попадают отдельные территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750 - 990 см возможно затопление территорий во всех семи районах города, - пояснил он.

Официальный прогноз по развитию половодья будет обнародован в 20-х числах марта. Пока, как сообщает Башгидромет, запасы воды в снежном покрове по бассейну реки Белой на 10 - 30 процентов меньше средних многолетних значений, в бассейне реки Демы - на 17 процентов больше.

Подготовка к паводку уже идет: обсуждаются вопросы по перевозке населения, подвозу питьевой воды, отсыпке низких участков береговой линии. В зонах возможного затопления начата работа с жителями, организован вывоз снега, подготовлено 20 мотопомп для откачки талых вод. Для исключения заторов в первой половине марта пройдут работы по бурению, распиловке и чернению льда.

Фото: Администрация Уфы.