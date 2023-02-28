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Сегодня, 17:15

В Башкирии в выписках из реестра недвижимости не будет персональных данных

Для третьих лиц такие сведения будут закрыты начиная с 1 марта, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

В Башкирии в выписках из реестра недвижимости не будет персональных данных
В Башкирии в выписках из реестра недвижимости не будет персональных данных

Передача персональных данных граждан без их согласия будет запрещена. 

- Такой запрет повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества. Также эта мера лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из реестра и создавать сайты-двойники, - отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере ведомства Алсыу Кучербаева.

При желании владелец недвижимости сможет подать заявление о раскрытии сведений о себе в выписке. При отсутствии заявления информацию о собственнике могут получить сам владелец или совладелец недвижимости,  супруг собственника, арендатор, наследник, владелец смежного земельного участка, арбитражный управляющий, кадастровый инженер, нотариус и представители госорганов.

Добавим, что с 1 марта достоверность выписки из реестра недвижимости можно будет проверить с помощью QR-кода. Он будет доступен на официальном сайте ведомства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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