В Башкирии отменили проверку системы оповещения, назначенную на 1 марта

Перенос проверки в госкомитете по чрезвычайным ситуациям объяснили хакерскими атаками. Они обрушились на людей по каналам теле- и радиовещания 22 и 28 февраля и были ложными.

Сейчас принято решение о переносе сроков комплексных проверок готовности систем оповещения населения.

Как мы уже сообщали, при этом должны были прозвучать электросирены, а в теле –и радиоэфире – проверочные сигналы и информация для населения. Так вот, ничего этого 1 марта не будет. Информация о сроке проведения будет опубликована дополнительно.

Фото из открытых источников.