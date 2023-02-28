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Сегодня, 22:30

В Башкирии отменили проверку системы оповещения, назначенную на 1 марта

Комплексная проверка системы оповещения населения на всей территории республики перенесена на неопределенное время.

В Башкирии отменили проверку системы оповещения, назначенную на 1 марта
В Башкирии отменили проверку системы оповещения, назначенную на 1 марта

Перенос проверки в госкомитете по чрезвычайным ситуациям объяснили  хакерскими атаками. Они обрушились на людей по каналам теле- и радиовещания 22 и 28 февраля и были ложными.

Сейчас принято решение о переносе сроков комплексных проверок готовности систем оповещения населения.

Как мы уже сообщали, при этом должны были прозвучать электросирены, а в теле –и радиоэфире – проверочные сигналы и информация для населения. Так вот, ничего этого 1 марта не будет. Информация о сроке проведения будет опубликована дополнительно.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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