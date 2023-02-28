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Сегодня, 13:30

В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс грантов 2023

Фонд грантов главы РБ объявляет о старте приема заявок на второй конкурс грантов для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в 2023 году.

В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс грантов 2023
В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс грантов 2023

Заявки принимаются с первого марта, общий бюджет конкурса составляет 163 млн рублей. Максимальная сумма, на которую может претендовать один проект — три миллиона рублей.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок. Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Заявки принимаются по направлениям:

  • Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;
  • Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
  • Культура и искусство;
  • Сохранение исторической памяти;
  • Развитие институтов гражданского общества;
  • Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
  • Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
  • Наука, образование и просвещение;
  • Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных;
  • Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Для участия в конкурсе НКО заполняет заявку на официальном сайте конкурса до 30 марта 2023 года 17.00 по уфимскому времени.  С положением Конкурса и с подробной информацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Конкурсы».

Автор:Жанна МИРОНОВА
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