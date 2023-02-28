В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс грантов 2023

Заявки принимаются с первого марта, общий бюджет конкурса составляет 163 млн рублей. Максимальная сумма, на которую может претендовать один проект — три миллиона рублей.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок. Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.
Заявки принимаются по направлениям:
Для участия в конкурсе НКО заполняет заявку на официальном сайте конкурса до 30 марта 2023 года 17.00 по уфимскому времени. С положением Конкурса и с подробной информацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Конкурсы».