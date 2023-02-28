В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс грантов 2023

Заявки принимаются с первого марта, общий бюджет конкурса составляет 163 млн рублей. Максимальная сумма, на которую может претендовать один проект — три миллиона рублей.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок. Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации или банкротства, иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Заявки принимаются по направлениям:

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

Культура и искусство;

Сохранение исторической памяти;

Развитие институтов гражданского общества;

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Наука, образование и просвещение;

Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных;

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Для участия в конкурсе НКО заполняет заявку на официальном сайте конкурса до 30 марта 2023 года 17.00 по уфимскому времени. С положением Конкурса и с подробной информацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Конкурсы».