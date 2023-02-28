В Башкирии к Всемирному дню прав потребителей запустят горячую линию

Позвонить на горячую линию могут как граждане, как и представители предприятий. При необходимости специалисты окажут содействие в составлении претензий и исковых заявлений.

Звонки принимаются с 1 по 31 марта по будним дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон горячей линии - 8 (347) 218 09 78.

Добавим, что за минувший год было рассмотрено более 760 обращений потребителей. Оказана помощь в составлении более 200 претензий и исковых заявлений. В досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Фото: Минторг РБ.