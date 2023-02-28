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Сегодня, 17:55

В Башкирии депутаты-совместители будут отчитываться только о крупных доходах

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал принятый Госсобранием РБ закон, по которому депутаты республиканского и муниципального уровня будут отчитываться о доходах по-новому.

В Башкирии депутаты-совместители будут отчитываться только о крупных доходах
В Башкирии депутаты-совместители будут отчитываться только о крупных доходах

Согласно документу, опубликованному на региональном сайте правовой информации, упрощается процедура декларирования доходов депутатами. Изменения касаются не всех депутатов, а только тех, кто исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе, то есть без отрыва от основного места работы. Такие депутаты будут подавать декларации после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок. Под крупными понимаются сделки, сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за предшествующие три года. Если такие сделки не совершались, депутат подает уведомление об этом в установленном законом порядке.

– Большинство региональных и муниципальных депутатов исполняют обязанности перед избирателями на непостоянной основе, многие из них работают, а депутатской деятельностью занимаются на общественных началах, – отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – При этом опечатки или технические ошибки при заполнении документации могут стать основанием для лишения их депутатского мандата. Упрощение действующего порядка снимет с них излишнюю нагрузку. В то же время крупные расходы, несопоставимые с доходами, останутся в поле зрения надзорных органов.

Константин Толкачев также отметил, что для депутатов, работающих на профессиональной основе и получающих зарплату из бюджета, порядок не меняется. Поправки в республиканский закон приняты вследствие принятия в России аналогичного нормативного акта, оба документа вступают в силу 1 марта 2023 года.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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