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Вчера, 18:22

В Башкирии впервые не увеличилось количество новых сирот

За прошлый год в Башкирии был усыновлен 81 ребенок, и почти 93 процентов детей воспитываются в приемных семьях, а не в детских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

В Башкирии впервые не увеличилось количество новых сирот
В Башкирии впервые не увеличилось количество новых сирот

Башкирия  - один из немногих регионов России, где приняты обязательства по дополнительной государственной поддержке семей, усыновивших ребенка. Ещё 11 лет назад в республике ввели единовременное пособие на усыновленного ребенка в размере федерального материнского (семейного) капитала.

- За прошлый год число новых сирот впервые не увеличилось в количестве, а устройство в семьи пошло вверх. Из социальных приютов в семью вернулись 83 процента детей. Ежегодно более 80 детей в Башкирии обретают родителей не только по привязанности, но и юридически, - рассказала «Республике Башкортостан» замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Анна Таболина.

Напомним, что выплата пособия и республиканского бюджета при усыновлении первого, второго и последующих детей распространяется на граждан, постоянно проживающих на территории региона и усыновивших ребенка, проживающего в Башкирии.

Телефон регионального оператора банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: 8 (347) 218 03 62.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:приемные семьиусыновлениеудочерениерегиональное пособиематеринский капиталминтруда
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