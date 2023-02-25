В Башкирии впервые не увеличилось количество новых сирот

Башкирия - один из немногих регионов России, где приняты обязательства по дополнительной государственной поддержке семей, усыновивших ребенка. Ещё 11 лет назад в республике ввели единовременное пособие на усыновленного ребенка в размере федерального материнского (семейного) капитала.

- За прошлый год число новых сирот впервые не увеличилось в количестве, а устройство в семьи пошло вверх. Из социальных приютов в семью вернулись 83 процента детей. Ежегодно более 80 детей в Башкирии обретают родителей не только по привязанности, но и юридически, - рассказала «Республике Башкортостан» замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Анна Таболина.

Напомним, что выплата пособия и республиканского бюджета при усыновлении первого, второго и последующих детей распространяется на граждан, постоянно проживающих на территории региона и усыновивших ребенка, проживающего в Башкирии.

Телефон регионального оператора банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: 8 (347) 218 03 62.