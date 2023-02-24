В Уфе открыты вакансии с высокой зарплатой

На первом месте в топе уфимских вакансий с высокой зарплатой – место инженера отдела материально-технического снабжения в компании «МЕТТА», зарплата от 60 тысяч рублей. На втором – специалист по закупкам в управляющей компании «Салют», зарплата от 57 тысяч рублей. На третьем – ревизор в ООО «Элемент-трейд», ему предлагают от 45 тыс. до 52 тысяч рублей в месяц. Далее идет вакансия инженера по техническому надзору в НПО «Микроген», зарплата – от 36 тысяч до 39 тысяч рублей. Затем – инспектор транспортной безопасности в ООО «ПТБ «Вектор», зарплата от 35 тысяч до 55 тысяч рублей. В республиканский детский психоневрологический санаторий «Акбузат» требуется врач-невролог на заработную плату от 35 тысяч рублей в месяц

Назван топ работодателей по количеству вакансий. На первом месте компания «Дортрансстрой», где на данный момент 25 свободных рабочих мест. В компании «ПТБ «Вектор» 10 вакансий. В городской больнице Демского района Уфы – восемь открытых вакансий.

Подробнее информацию можно узнать на горячей линии центра занятости Уфы.

Фото из открытых источников.