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Вчера, 11:05

К Вечному огню в Уфе возложили цветы

Сегодня, 23 февраля, в парке Победы в Уфе состоялась торжественная церемония в честь Дня защитника Отечества.

К Вечному огню в Уфе возложили цветы
К Вечному огню в Уфе возложили цветы

Глава Башкирии Радий Хабиров, а также члены правительства РБ, руководители министерств и ведомств, ветераны Вооружённых сил, представители общественных организаций возложили цветы к памятнику Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина и Вечному огню в парке Победы в Уфе.

После исполнения гимнов России и республики присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Радий Хабиров также возложил цветы к памятнику труженикам тыла и к стеле, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района, его малой родины.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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