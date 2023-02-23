К Вечному огню в Уфе возложили цветы

Глава Башкирии Радий Хабиров, а также члены правительства РБ, руководители министерств и ведомств, ветераны Вооружённых сил, представители общественных организаций возложили цветы к памятнику Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина и Вечному огню в парке Победы в Уфе.

После исполнения гимнов России и республики присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Радий Хабиров также возложил цветы к памятнику труженикам тыла и к стеле, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района, его малой родины.

Фото пресс-службы главы РБ.