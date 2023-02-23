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Андрей Назаров: Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю

На этой неделе в Уфе принимали представителей оргкомитета Х Форума регионов России и Беларуси.

Андрей Назаров: Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю
Андрей Назаров: Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своих страницах в соцсетях написал, что коллеги из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси в течение трех дней знакомились с будущими площадками форума, экскурсионными маршрутами и планируемыми мероприятиями.

Деловую и культурную программу обсудили отдельно на совещании. Они будут насыщенными.

Расширенное заседание оргкомитета Форума регионов России и Беларуси пройдет в марте в Москве. В конце мая оргкомитет нанесет визит в Уфу. Напомним, сам Форум пройдет в Башкирии 26-28 июня.

«Будем и дальше тесно взаимодействовать с коллегами из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси, оперативно отрабатывать все вопросы, - прокомментировал Андрей Назаров. - Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю».

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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