Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своих страницах в соцсетях написал, что коллеги из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси в течение трех дней знакомились с будущими площадками форума, экскурсионными маршрутами и планируемыми мероприятиями.

Деловую и культурную программу обсудили отдельно на совещании. Они будут насыщенными.

Расширенное заседание оргкомитета Форума регионов России и Беларуси пройдет в марте в Москве. В конце мая оргкомитет нанесет визит в Уфу. Напомним, сам Форум пройдет в Башкирии 26-28 июня.

«Будем и дальше тесно взаимодействовать с коллегами из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси, оперативно отрабатывать все вопросы, - прокомментировал Андрей Назаров. - Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю».

Фото пресс-службы правительства РБ.