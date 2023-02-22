В Уфе готовится обширная программа для участников Форума регионов России и Беларуси

В рамках деловой программы форума пройдут различные заседания, секции, встречи и обсуждения. Ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Помимо деловой части, в программу предложено включить выставку достижений народного хозяйства России и Беларуси, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Улица дружбы», гастрономический фестиваль, организацию профильного международного лагеря «Союзный», Пленэр-тур «Башкортостан глазами друзей», Российско-белорусский показ мод, а также патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти». Также запланированы Форум молодежи России и Беларуси, международный фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь», запуск производства ОАО «АМКОДОР».

По итогам заседания была достигнута договоренность о проведении расширенного заседания организационного комитета Х юбилейного Форума регионов России и Беларуси в Уфе в мае.