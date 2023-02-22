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Вчера, 16:59

Жители Башкирии смогут оформить электронную ипотеку

Услуга «Электронная ипотека за один день» появилась еще в двух банках республики.

Жители Башкирии смогут оформить электронную ипотеку
Жители Башкирии смогут оформить электронную ипотеку

Два банка Башкирии присоединились к проекту Росреестра «Электронная ипотека за один день». Это «Россельхозбанк» и «Металлургический инвестиционный банк», сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Проект «Электронная ипотека за один день» дает возможность гражданам и бизнесу зарегистрировать договоры ипотеки и договоры долевого участия удаленно, без личного визита в офисы МФЦ, а также позволяет сократить срок регистрации документов до одного дня, – сообщила замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова. – Сокращение сроков оформления электронной ипотеки обеспечивается за счет снижения операционных расходов и упрощения документооборота.

По словам Мартыновой, сегодня в республике 82% ипотечных сделок оформляются в электронном виде, опережая среднероссийский показатель, который составляет 79%. В 2023 году в Башкирии запланировано увеличение объема регистрации электронной ипотеки до 90%.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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