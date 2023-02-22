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Вчера, 13:37

В Башкирии установлена точная копия Бронзового солдата

Точная копия памятника советским воинам-освободителям, известного также как «Бронзовый солдат», установленного в 1947 году в центре Таллина на холме Тынисмяги, теперь украшает двор городской школы №5 в Баймаке.

В Башкирии установлена точная копия Бронзового солдата
В Башкирии установлена точная копия Бронзового солдата

Автор этой работы - скульптор Сергей Ёлкин, сообщает местная газета «Баймакский вестник». Уроженец Белорецкого района, ныне живущий в Магнитогорске, хорошо известен в Башкирии своими архитектурными сооружениями на патриотическую тему.

Кстати

«Бронзовый солдат» — неофициальное название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. При создании он назывался Памятником героям, павшим при освобождении Таллина, позже - Монументом освободителям Таллина. Название «Бронзовый солдат» стало общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище.

Фото: «Баймакский вестник».

Автор:Гузель РЕАНОВА
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