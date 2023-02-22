В Башкирии установлена точная копия Бронзового солдата

Автор этой работы - скульптор Сергей Ёлкин, сообщает местная газета «Баймакский вестник». Уроженец Белорецкого района, ныне живущий в Магнитогорске, хорошо известен в Башкирии своими архитектурными сооружениями на патриотическую тему.

Кстати

«Бронзовый солдат» — неофициальное название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. При создании он назывался Памятником героям, павшим при освобождении Таллина, позже - Монументом освободителям Таллина. Название «Бронзовый солдат» стало общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище.

Фото: «Баймакский вестник».