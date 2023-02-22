Радий Хабиров поздравил защитников Отечества с праздником

Здесь собрались те, кто защищал и защищает рубежи нашей страны – ветераны Великой Отечественной и боевых действий, военнослужащие Уфимского гарнизона, участники специальной военной операции, а также кадеты, которым только предстоит военная служба.

Собравшихся приветствовал глава республики Радий Хабиров, который прежде всего поздравил всех с праздником.

- День защитника Отечества – это по-настоящему всенародный праздник, он объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних ее защитников. Сегодня здесь, в зале, – уважаемые ветераны, земляки - Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей, родственники павших героев. В своем вчерашнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин еще раз подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом по силам, которые готовили нападение на Донбасс и нашу страну. Сейчас в боевых действиях на Украине российской армии фактически противостоит вся военная машина блока НАТО.

Главный удар на передовой стойко держат наши военнослужащие, добровольцы, мобилизованные на службу граждане. В соответствии с указом президента о частичной мобилизации тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они - люди мирных профессий: учителя, аграрии, инженеры, водители. Но каждый раз, провожая их и видя, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение», - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что добровольцами ушли и руководители, депутаты разных уровней, госслужащие. Среди них первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов, который, помимо выполнения боевых задач, координирует работу с бойцами из республики.

«Многие наши земляки ушли в зону СВО добровольцами. Республика поддержала инициативу общественности, ветеранов боевых действий по формированию добровольческих батальонов, обеспечила их всем необходимым», - отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона поименно назвал воинов, удостоенных звания Героя России, из них четверо награждены «Золотой Звездой» посмертно. Это Тамерлан Ильгамов из Абзелиловского района, Игорь Насибуллин из Янаульского, Максим Серафимов из Уфы, Алмаз Сафин из Альшеевского района. Звезды Героя России также вручены Степану Белову из Октябрьского и Борису Дудко из Бирска. Всего же орденами и медалями награждены более трехсот наших земляков.

Участники торжественного собрания почтили память павших героев минутой молчания.

Специальная военная операция сплотила общество, все жители республики стараются поддержать наших ребят. Радий Хабиров отметил героизм врачей и медсестер, спасающих бойцов, строителей, восстанавливающих города, водителей гуманитарных конвоев, священнослужителей. «Чтобы победить фашизм, важен вклад каждого из нас на любом месте – и в ратном труде, и на трудовой вахте. Каждый по-своему выступает защитником Отечества», - подчеркнул руководитель республики.

В регионе создан координационный центр для формирования гуманитарных конвоев, отправлено уже более 60 колонн. Организовано два логистических центра – в республике и в зоне СВО. «Мы, наконец, выходим на связь с командирами подразделений, в которых в основном служат мобилизованные из нашей республики. И начинаем им также оказывать всю необходимую помощь», - отметил Радий Хабиров.

Говоря о скорбной дате – 80-летии со дня трагической гибели Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, Радий Хабиров напомнил об открытии монументального комплекса на Советской площади, создании шаймуратовских классов и парка «Патриот» имени Максима Серафимова. В республике планируется создать еще три его филиала.

«Россия не только держит удар, но и крепнет, идет вперед. Мы также не остановили темпы развития республики. Более того, не думаем категориями «выжить», «выстоять». Мы мыслим задачами дальнейшего стратегического развития Башкортостана. Строим четкие планы о том, как двигаться дальше, добиваться успеха во многих сферах. И уверены, что так и будет», - подытожил Радий Хабиров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.