В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре

Дело было вечером 30 декабря прошлого года, место действия — деревня Сарышево Мелеузовского района. Влада-Ильмира и трое ее маленьких племянников находились одни дома, когда девочка заметила, что зал наполняется дымом, идущим из розетки возле дивана. Не теряя времени, Влада-Ильмира собрала детей, взяла телефон и покинула дом, где пламя уже набирало силу. Отойдя на безопасное расстояние, она позвонила маме, сообщила и пожаре и вместе с малышами отправилась к соседям.

Прибывшие пожарные потушили возгорание. Огонь повредил комнату по всей площади, стены и потолок веранды одноэтажного кирпичного дома, домашнее имущество, но благодаря хладнокровию, быстрой реакции и четким действиям Влады-Ильмиры никто из детей не пострадал. Мама девочки отдельно поблагодарила учителя начальных классов Сарышевской школы Венеру Гималетдиновну Кильдебаеву, у которой учится ее дочь. Вместе с педагогом дети не раз проговаривали правила безопасности и порядок действий при пожаре.

Фото предоставлено МЧС РБ.