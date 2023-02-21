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Сегодня, 16:05

В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре

В Главном управлении МЧС региона готовят документы для ходатайства о награждении девятилетней Влады-Ильмиры Шелевой ведомственной наградой МЧС России. Когда в ее доме вспыхнул пожар, она не дала погибнуть трем своим племянникам восьми, шести и трех лет.

В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре
В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре

Дело было вечером 30 декабря прошлого года, место действия — деревня Сарышево Мелеузовского района. Влада-Ильмира и трое ее маленьких племянников находились одни дома, когда девочка заметила, что зал наполняется дымом, идущим из розетки возле дивана. Не теряя времени, Влада-Ильмира собрала детей, взяла телефон и покинула дом, где пламя уже набирало силу. Отойдя на безопасное расстояние, она позвонила маме, сообщила и пожаре и вместе с малышами отправилась к соседям.

Прибывшие пожарные потушили возгорание. Огонь повредил комнату по всей площади, стены и потолок веранды одноэтажного кирпичного дома, домашнее имущество, но благодаря хладнокровию, быстрой реакции и четким действиям Влады-Ильмиры никто из детей не пострадал. Мама девочки отдельно поблагодарила учителя начальных классов Сарышевской школы Венеру Гималетдиновну Кильдебаеву, у которой учится ее дочь. Вместе с педагогом дети не раз проговаривали правила безопасности и порядок действий при пожаре.

Фото предоставлено МЧС РБ.

В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре
В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре
В Башкирии представили к награде девятилетнюю девочку, которая спасла троих детей при пожаре
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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