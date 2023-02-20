В Башкирии сократились сроки прикрепления семей к «Молочной кухне»

Поручение о сокращении сроков рассмотренияя заявлений было дано премьер-министром Андреем Назаровым в 2022 году. 26 октября 2022 года внесены изменения в «Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» в республике. Теперь в список льготных категорий, которые получают молочные продукты бесплатно, вошли малолетние дети и жены мобилизованных. На сегодняшний день за поддержкой обратились 520 членов семей данной категории, отметил Алексей Гусев.

Подать заявление на бесплатное получение молочной продукции «Молочной кухни» можно во всех офисах МФЦ Республики Башкортостан.

Фото: «Молочная кухня»