В Башкирию по программе «Соотечественники» вернулись 650 граждан

Значительный вклад в программу вносят иностранные студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана, которые учатся в Башкирии по востребованным специальностям. По данным управления по вопросам миграции МВД по РБ, только в прошлом году на учет встали 135 иностранных студентов вузов, 126 из которых – студенты Башгосмедуниверситета.

– Миграция является важным источником восполнения трудовых ресурсов региона. Одним из направлений восполнения дефицита квалифицированных специалистов является как раз программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников». И если в 2018 году в программе участвовало 53 человека, то в 2022 году – уже 318. Общее же количество участников программы составило 650 человек, – подчеркнул первый замминистра семьи и труда Юрий Мельников.

В рамках программы «Соотечественники» как самим участникам, так и членам их семей оказывается разносторонняя господдержка. По линии минтруда на жилищное обустройство участнику программы выдается 35 тысяч рублей, еще по 23 тысяч рублей предусмотрено на каждого члена семьи, дополнительно деньги дают на медосвидетельствование, на признание ученых степеней, ученых званий, иностранного образования или квалификаций. А по линии МВД участникам программы компенсируются расходы на переезд.

Фото предоставлено пресс-службой министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.