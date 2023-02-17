До открытия хосписа в Уфе остались считаные месяцы

Строительные работы на данный момент почти завершены: уже возведен комплекс зданий хосписа, близятся к концу внутренние отделочные работы, после чего рабочие приступят к благоустройству территории. По словам генерального директора Инвестиционно-строительного комитета Уфы Марата Васимова, на площадке остается уложить финальный слой асфальта и обустроить входные зоны с укладкой мягкого покрытия. К озеленению территории приступят с наступлением тепла.

Радий Хабиров осмотрел помещения нового объекта, провел рабочее совещание и поблагодарил строителей и меценатов, оказавших поддержку в возведении хосписа.

— Республика очень нуждается в подобном учреждении, — отметил он. — Это первый хоспис в нашей республике, а в таком масштабном варианте — первый в России, спроектированный именно под хоспис. Обычно под такие учреждения приспосабливали уже существующие объекты. Важно, что здесь мы хотим организовать выездной центр паллиативной помощи и филиалы кафедр Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского медколледжа.

В хосписе будут оказывать паллиативную помощь взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями, напомнили в пресс-службе главы региона. Он расположен в южной части города, общая площадь зданий — около 13 тысяч кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых — для детей. Для родителей и родственников предусмотрены отдельные гостевые комнаты. На территории учреждения также оборудуют зоны для прогулок и детскую адаптивную площадку.

В настоящее время здесь ведут чистовую отделку с установкой дверей и монтажом натяжных потолков. В марте планируется приступить к укладке полов. Уже готовы к использованию газовая котельная, дизельная электростанция и все основные инженерные сети; приобретена часть медицинского оборудования.

Всего на объекте трудятся 118 человек.

Фото: пресс-служба главы РБ.