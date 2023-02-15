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В Башкирии за отвагу на пожаре наградят четырнадцатилетнего подростка

Вопрос о представлении к награде восьмиклассника Валерия Медведкова рассматривает ГУ МЧС России по РБ, сообщили в ведомстве.

В Башкирии за отвагу на пожаре наградят четырнадцатилетнего подростка
В Башкирии за отвагу на пожаре наградят четырнадцатилетнего подростка

Инцидент произошел в январе в многоквартирном доме по Уфимскому шоссе в Уфе. Одна из жительниц готовила еду, и раскаленное масло воспламенилось. Она попыталась потушить его водой, однако это привело к резкому выбросу пламени, которое распространилось на натяжной потолок. Огонь стремительно расходился по кухне, все заволокло едким дымом, вспоминает женщина. Она растерялась, начала задыхаться, но смогла добраться до двери.

На помощь ей поспешил Валерий Медведков. Он позвонил в пожарную охрану, после чего зашел в квартиру и потушил огонь. Потом проветрил помещения и лестничную клетку, открыв окна в подъезде с 6-го по 10-й этажи.

К прибытию пожарных огонь был полностью ликвидирован, угроза отсутствовала, уточнили в ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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