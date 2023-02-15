В Башкирии 412 объектов культурного наследия внесли в реестр недвижимости

- Росреестр продолжает работу по внесению в реестр сведений о памятниках истории и культуры в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Наличие этих данных в реестре помогает предотвратить ошибки при планировании развития территорий и предоставлении земельных участков, - пояснил замруководителя Управления Росреестра по РБ Марат Мирзаянов.

В конце прошлого года список был дополнен данными о новых объектах, прошедших экспертизу. Это «Дом Тюниных (восточный)», «Дом Андреевых», «Дом Морозовой» и другие. До конца года ведомство внесет в реестр сведения еще о 141 объекте культурного наследия.

По словам начальника экспертного отдела взаимодействия с информационными системами Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Лианы Хакимовой, объекты культурного наследия используются в республике в гражданском обороте и восстанавливаются за счет инвесторов. Прекрасными примерами сочетания интересов власти, бизнеса и жителей являются восстановленные исторические объекты «Арт-Квадрат», «ГИМ-центр», усадьба братьев Соловьевых, дома Бушмарина и Россинских, здание Уфимской губернской земской управы, хлебопекарня «Образцовая». В них ведется предпринимательская деятельность, при этом здания соответствуют требованиям безопасности и сохраняют культурное наследие региона.

Узнать, является ли недвижимость объектом культурного наследия, можно, заказав выписку из реестра на порталах госуслуг, Роскадастра, Росреестра, а также в МФЦ.