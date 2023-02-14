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Сегодня, 11:20

В Башкирии за январь поступило всего семь жалоб на школьное питание

Организацию и качество школьного питания обсудили участники совещания в правительстве, сообщает пресс-служба.

В Башкирии за январь поступило всего семь жалоб на школьное питание
В Башкирии за январь поступило всего семь жалоб на школьное питание

- Питание детей должно быть качественным и полноценным. В связи с этим на особом контроле находится вопрос мониторинга качества питания, — подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров.

За январь нынешнего года от родителей поступило всего семь жалоб. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За месяц управление социального питания совершило 68 выездов в школы и детские сады.

- Итоги выездов показывают положительную динамику: процент выявляемых нарушений снизился, — подчеркнул премьер-министр.

Нарушения технологии приготовления блюд выявлены в 7,2 процента проверенных организаций (в 2022 году — в 46,4 процента). С 25 до 8,4 процента снизилось выявление недоброкачественной продукции. Случаи использования продуктов, не предназначенных для детского питания, сократились с 37,5 до 25 процента.

По словам министра торговли Алексея Гусева, разработан порядок предоставления субсидий операторам питания на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, если контракт с ними заключен на три года и предусмотрены вложения в оснащение пищеблоков.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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