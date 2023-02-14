В Башкирии увеличили объем субсидий на поддержку местных инициатив

Есть и другие ключевые изменения в ППМИ. Теперь сельские и городские поселения с численностью жителей более 3 тысяч человек могут участвовать на условиях, определенных для городских округов, но в пределах установленных квот для сельских и городских поселений.

Также снижен уровень обязательного софинансирования от населения. Однако в зависимости от степени софинансирования со стороны населения, организаций и других внебюджетных источников проекту присваивается дополнительный балл, повышающий шансы на победу в конкурсе.

— 2023 год объявлен главой Республики Башкортостан «Годом полезных дел для малой Родины», где особое место уделяется и Программе поддержки местных инициатив. Мы перед заявочной кампанией провели двухдневный семинар, обсудили ключевые моменты, детально рассмотрели механизм реализации этапов ППМИ, познакомили участников с кураторами, которые будут помогать и оказывать консультационную поддержку при оформлении заявок, — отметил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

Этапы конкурсного отбора: