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Сегодня, 12:15

В Башкирии увеличили объем субсидий на поддержку местных инициатив

Проекты, реализованные в рамках Программы поддержки местных инициатив-2023, смогут получить до 1,2 млн рублей республиканского финансирования. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлые годы.

В Башкирии увеличили объем субсидий на поддержку местных инициатив
В Башкирии увеличили объем субсидий на поддержку местных инициатив

Есть и другие ключевые изменения в ППМИ. Теперь сельские и городские поселения с численностью жителей более 3 тысяч человек могут участвовать на условиях, определенных для городских округов, но в пределах установленных квот для сельских и городских поселений.

Также снижен уровень обязательного софинансирования от населения. Однако в зависимости от степени софинансирования со стороны населения, организаций и других внебюджетных источников проекту присваивается дополнительный балл, повышающий шансы на победу в конкурсе.

— 2023 год объявлен главой Республики Башкортостан «Годом полезных дел для малой Родины», где особое место уделяется и Программе поддержки местных инициатив. Мы перед заявочной кампанией провели двухдневный семинар, обсудили ключевые моменты, детально рассмотрели механизм реализации этапов ППМИ, познакомили участников с кураторами, которые будут помогать и оказывать консультационную поддержку при оформлении заявок, — отметил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

Этапы конкурсного отбора:

  • Прием и регистрация конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе 20 февраля — 21 марта 2023 г.
  • Оказание методической и консультативной помощи участникам конкурсного отбора, участникам реализации проектов 7 февраля — 21 марта 2023 г.
  • Оценка заявок конкурсной комиссией, формирование рейтингов 22 марта — 23 апреля 2023 г.
  • Подведение итогов конкурсного отбора. Формирование протокола24 апреля — 28 апреля 2023 г.
  • Подготовка и принятие распоряжения Правительства РБ о распределении субсидии победителям 1 мая — 16 июня 2023 г.
  • Заключение соглашений о предоставлении субсидии между Министерством и муниципальным образованием, проект или проекты которого прошли конкурсный отбор 01 мая — 16 июня 2023 г.
Автор:Жанна МИРОНОВА
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