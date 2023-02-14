Программу переселения из аварийного жилья в Башкирии выполнят досрочно

«За четыре года, с 2019-го по 2022-й, республика переселила из аварийных домов почти 6,8 тыс. человек, это 84 тысячи квадратных метров. Осталось построить под эти цели 10 тысяч квадратных метров жилья. Хотя адресная программа действует до конца 2023 года, работы планируем закончить намного раньше — до 1 июня», - подчеркнул премьер-министр.



Андрей Назаров также обозначил следующую задачу — получить федеральное финансирование на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Таких домов в республике почти 600.

«Заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ начнем формировать сразу после завершения текущей программы, поэтому и ускоряем темпы», - пояснил Андрей Назаров.



В Уфе переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, уже ведется. Расселено более 2,5 тыс. человек из 890 помещений площадью 31 тыс. «квадратов».



«Поручил главам муниципалитетов, которые участвуют в программе, держать вопрос на особом контроле, чтобы не сорвать сроки введения домов. Нам важно завершить работу вовремя», - подытожил Андрей Назаров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.