Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа мобилизованных, отдохнувших на родине

К бойцам перед посадкой по машинам обратился советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов:

«Вы убываете к месту прохождения службы. Там вас ждут ваши товарищи. Им тоже предстоит приехать в отпуск. Передаю вам большой привет от главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирия гордится вами и делает всё, чтобы вы были спокойны за своих родных и близких», – цитирует офицера ИА «Башинформ».

Между тем, это уже третья организованная отправка военнослужащих из отпуска в зону СВО. Воины дома встречались и с руководителями муниципалитетов. Те взяли на заметку просьбы бойцов, все они будут решены.

Фото предоставлено ИА «Башинформ».