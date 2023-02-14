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Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа мобилизованных, отдохнувших на родине

Мобилизованные, отдохнув в кругу семьи, организовано, на автобусах «Башавтотранса», 13 февраля отправились к месту несения службы – в Донбасс.

Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа мобилизованных, отдохнувших на родине
Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа мобилизованных, отдохнувших на родине

К бойцам перед посадкой по машинам обратился советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов:

«Вы убываете к месту прохождения службы. Там вас ждут ваши товарищи. Им тоже предстоит приехать в отпуск. Передаю вам большой привет от главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирия гордится вами и делает всё, чтобы вы были спокойны за своих родных и близких», – цитирует офицера ИА «Башинформ».

Между тем, это уже третья организованная отправка военнослужащих из отпуска в зону СВО. Воины дома встречались и с руководителями муниципалитетов. Те взяли на заметку просьбы бойцов, все они будут решены.  

Фото предоставлено ИА «Башинформ».

Автор:Надежда РОМАНОВА
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