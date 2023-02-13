-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 12:37

Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых жителей Башкирии

Указ президента Российской Федерации подписан 11 февраля.

Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых жителей Башкирии
Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых жителей Башкирии

За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получила генеральный директор Племзавода «Горшкова» Танзиля Идрисова.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвыйных ситуаций почетного звания «Заслуженный спасатель РФ» удостоен директор Уфимской региональной поисково-спасательной базы Игорь Черепанов.

Еще два представителя республики получили звание «Заслуженный строитель РФ». Это генеральный директор ООО «Акрополь» Хайдар Гайсин и директор Проектного института «АС-Проект» Гузель Яубасарова.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика