Владимир Путин удостоил государственных наград пятерых жителей Башкирии

За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получила генеральный директор Племзавода «Горшкова» Танзиля Идрисова.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвыйных ситуаций почетного звания «Заслуженный спасатель РФ» удостоен директор Уфимской региональной поисково-спасательной базы Игорь Черепанов.

Еще два представителя республики получили звание «Заслуженный строитель РФ». Это генеральный директор ООО «Акрополь» Хайдар Гайсин и директор Проектного института «АС-Проект» Гузель Яубасарова.