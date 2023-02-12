Максим Решетников: Немного завидую, что у Радия Хабирова такая замечательная команда 

Здесь не просто отвечают на поступившие в соцсетях вопросы, но и анализируют их и предлагают решение. При необходимости организуют межведомственное взаимодействие с внесением основных решений в протокол, где указаны сроки ответов на вопросы и ответственные за исполнение. Напомним, еженедельно глава управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская докладывает на оперативном совещании в правительстве о самых наболевших вопросах, с которыми жители региона обращаются к Радию Хабирову.

К двум традиционным для других российских ЦУР направлениям – обратной связи и информационному – в Башкортостане есть блок экономической аналитики, сообщает пресс-служба главы РБ. В числе его задач – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам.

Еще одно направление данных отражается на дашбордах ЦУР Башкортостана – это работа с большим и малым бизнесом в регионе, количество реализованных проектов предпринимателей по отраслям, новые рабочие места, льготы и меры поддержки от государства.

О дашбордах Многофункциональных центров, также интегрированых в систему Центра управления республикой, рассказала директор регионального МФЦ Наталья Куприянова. Среднее время ожидания в очереди в офисах МФЦ в Башкортостане в 2022 году составило 2 минуты 35 секунд при нормативе 15 минут, что тоде отражается на дашборде. Если в каком-то офисе время ожидания выйдет за предел норматива – точка на карте подсветится красным цветом.

Всего в ЦУР Башкирии интегрированы 85 тематических панелей по 19 направлениям.

– ЦУР Башкортостана – замечательный пример командной работы, – отметил Максим Решетников и признался, что немного завидует, что у Радия Хабирова такая замечательная команда.

Фото: Пресс-служба главы РБ.