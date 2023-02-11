Сельхозярмарки в Башкирии организованы на 38 площадках

Четыре площадки расположены в четырех районах Уфы, сообщает Башинформ.

- Такие ярмарки мы проводим постоянно, понимая их важность как для продавцов – производителей продукции, так и для покупателей – жителей городов и сел, которые сами не держат сельхозживотных, не получают молоко и мясо, не выращивают в огороде овощи и зелень, - сообщили в пресс-службе министерства торговли республики. - Для первых - это гарантированная точка продажи и стимул производить больше продукции. Для вторых - возможность приобрести фермерские продукты. Кроме того, ярмарки позволяют значительно снизить цену для покупателей за счет отсутствия дополнительных затрат на реализацию продукции.

В республике разработана концепция по развитию ярмарочно-рыночной деятельности. Основная задача - увеличить количество площадок и повысить качество обслуживания.

- Для нас это очень важная форма ритейла, поскольку большинство производителей находятся в сельской местности - отметил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. - Это небольшие производства, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Далеко не все могут продавать свою продукцию через торговые сети. А ярмарки - универсальный интерфейс.

На сегодня в регионе создана 251 ярмарочная площадка, на них более 12 тысяч торговых мест.

Подробная информация для будущих продавцов - здесь.

Фото ИА "Башинформ".