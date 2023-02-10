Глава Башкирии рассказал об «умной» транспортной системе

Автор поста подчеркнул, что невзирая на сложную ситуацию, его команда старается выполнять поставленные задачи хорошо. При этом используются все имеющиеся возможности, в том числе технологические. Тому пример — открывшийся вчера ЦОДД, задача которого отслеживать онлайн ситуацию на дорогах Уфы, управлять светофорами, а также мониторить транспортные потоки.

При этом глава Башкирии заметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфимской агломерации (столице и близлежащих районах) уже внедряется новая интеллектуальная транспортная система. В этот проект федеральным и республиканским бюджетами вложено более миллиарда рублей.

Система будет базироваться также в ЦОДД и позволит наладить работу общественного транспорта. Сегодня на него поступает много нареканий от жителей столицы. Они недовольны графиком движения автобусов и слишком большим интервалом, из-за чего им приходится подолгу стоять на остановках. По словам Радия Хабирова, проблема на контроле, для ее решения закупаются новые автобусы, приглашаются на работу водители, отслеживаются пассажирские потоки. И новая «умная» система здесь очень поможет.

Кроме того, интеллектуальная транспортная система будет дистанционно регулировать транспортные потоки, что поможет снизить напряженность на дорогах в часы пик, количество автоаварий и загазованность, пишет глава региона.

Фот со страницы vk.com.