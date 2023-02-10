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Сегодня, 12:05

Глава Башкирии рассказал об «умной» транспортной системе

Руководитель республики Радий Хабиров поделился с подписчиками в соцсетях подробностями о недавно открывшемся Центре организации дорожного движения (ЦОДД).  

Глава Башкирии рассказал об «умной» транспортной системе
Глава Башкирии рассказал об «умной» транспортной системе

Автор поста подчеркнул, что невзирая на сложную ситуацию, его команда старается выполнять поставленные задачи хорошо. При этом используются все имеющиеся возможности, в том числе технологические. Тому пример — открывшийся вчера ЦОДД, задача которого отслеживать онлайн ситуацию на дорогах Уфы, управлять светофорами, а также мониторить транспортные потоки.

При этом глава Башкирии заметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфимской агломерации (столице и близлежащих районах) уже внедряется новая интеллектуальная транспортная система. В этот проект федеральным и республиканским бюджетами вложено более миллиарда рублей.

Система будет базироваться также в ЦОДД и позволит наладить работу общественного транспорта. Сегодня на него поступает много нареканий от жителей столицы. Они недовольны графиком движения автобусов и слишком большим интервалом, из-за чего им приходится подолгу стоять на остановках. По словам Радия Хабирова, проблема на контроле, для ее решения закупаются новые автобусы, приглашаются на работу водители, отслеживаются пассажирские потоки. И новая «умная» система здесь очень поможет.

Кроме того, интеллектуальная транспортная система будет дистанционно регулировать транспортные потоки, что поможет снизить напряженность на дорогах в часы пик, количество автоаварий и загазованность, пишет глава региона.

Фот со страницы vk.com.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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