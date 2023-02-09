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Сегодня, 22:55

Международный марафон в Башкирии поддержат федеральными деньгами

Башкирия получит субсидии из федерального бюджета на поддержку и продвижение Уфимского международного марафона. Об этом сообщил в соцсетях министр спорта республики Руслан Хабибов со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Международный марафон в Башкирии поддержат федеральными деньгами
Международный марафон в Башкирии поддержат федеральными деньгами

Председатель российского правительства подписал распоряжение, в соответствии с которым регионы, где проводятся различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, привлекающие участников и зрителей со всей страны, получат субсидии на поддержку и продвижение своих проектов. Выделенные на эти цели средства позволят провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Общий объем федерального финансирования составит 638 млн рублей.

Вопрос обсуждался на заседании правительства страны сегодня, 9 февраля. Было решено, что субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их число наряду с этногастрономическим фестивалем «Ноябрьфест» в Крыму, фестивалем музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде и рядом других проектов попал и Уфимский международный марафон.

Фото со страницы Руслана Хабибова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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