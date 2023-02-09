Третий форум «Моя малая Родина – Атайсал» пройдет в Туймазинском районе

В третьем муниципальном форуме «Моя малая Родина – Атайсал» примут участие представители города Октябрьский, Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов.

В деловой части запланированы работы круглых столов, секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр», страт-сессия для глав сельских поселений и предпринимателей, а также дискуссионная площадка «Атайсал».

На данный момент на портале «Атайсал» зарегистрировано более 14 тысяч проектов. Они направлены на восстановление или строительство сельских мечетей, храмов, спортивных и детских площадок, создание музеев, общественных зон, проведение спортивных и музыкальных мероприятий, патриотическое воспитание детей, помощь мобилизованным и их семьям.

Меценатами при их реализации выступают наши земляки, уроженцы муниципалитетов.

Напомним, проект «Атайсал» стартовал в 2021 году по инициативе руководителя республики. За неполные полтора года при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан были реализованы проекты на общую сумму 900 млн рублей.

Фото из открытых источников.