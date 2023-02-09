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Третий форум «Моя малая Родина – Атайсал» пройдет в Туймазинском районе

17 февраля участники проекта «Атайсал» из одиннадцати муниципалитетов встретятся в городе Туймазы.

Третий форум «Моя малая Родина – Атайсал» пройдет в Туймазинском районе
Третий форум «Моя малая Родина – Атайсал» пройдет в Туймазинском районе

В третьем муниципальном форуме «Моя малая Родина – Атайсал»   примут участие представители города Октябрьский, Альшеевского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Буздякского, Ермекеевского, Давлекановского, Туймазинского, Чекмагушевского и Шаранского районов.

В деловой части запланированы работы круглых столов, секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр», страт-сессия для глав сельских поселений и предпринимателей, а также  дискуссионная площадка «Атайсал».

На данный момент на портале «Атайсал» зарегистрировано более 14 тысяч проектов. Они направлены на восстановление или строительство сельских мечетей, храмов, спортивных и детских площадок, создание музеев, общественных зон, проведение спортивных и музыкальных мероприятий, патриотическое воспитание детей, помощь мобилизованным и их семьям.

Меценатами при их реализации выступают наши земляки, уроженцы муниципалитетов.

Напомним, проект «Атайсал» стартовал в 2021 году по инициативе руководителя республики. За неполные полтора года при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан были реализованы проекты на общую сумму 900 млн рублей.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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