В Уфе на Советской площади открылся туристско-информационный центр

Новый ТИЦ пятый по счету в Уфе и восьмой - в республике. Здесь, как и в других центрах, можно узнать о туристических достопримечательностях Башкирии, записаться на экскурсии, купить сувениры и познакомиться с туристической инфраструктурой Уфы. В будущем планируется проводить дегустации башкирских блюд.

Первый ТИЦ в Уфе открылся в мае прошлого года на набережной Белой в районе Монумента Дружбы. А в целом такие центры посетило около восьми тысяч человек.

Радий Хабиров объяснил появление ТИЦ на Советской площади тем, что она стала знаковым местом для Уфы после появления здесь памятника генералу Шаймуратову.

"Мы много делаем для развития туристической отрасли Башкортостана, и информационная работа – очень важное направление. Такие ТИЦ будем открывать и дальше – на тех территориях, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов", - добавил глава.

Фото: скриншот видео со страницы Радия Хабирова в ВК.