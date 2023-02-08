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В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО

К вице-премьеру правительства Башкирии – министру промышленности Александру Шельдяеву на прием пришли добровольцы из общества «Шьем для наших Башкортостан» и попросили поддержки. Об этом он написал сегодня, 8 февраля, на своей странице в соцсетях.

В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО

Он рассказал, что в движении занято более ста швей из разных районов республики, которые на собственных швейных машинках изготавливают больше 20 различных теплых изделий. В их числе пятиточечники, балаклавы, маскхалаты, толстовки, теплые пояса из собачьей шерсти, широкие брюки (их можно надеть на загипсованные ноги), термобелье, подушки, повязки, вещмешки. Есть и вязаные изделия – варежки и трехпалые перчатки, носки, шапки, снуды, шарфы и др.

- У этого движения нет никакой финансовой поддержки, тканями помогают жители сел и благотворительные организации, - написал Александр Шельдяев. – Шьют изделия на собственном оборудовании. А ко мне пришли, потому что заказов становится все больше. В результате материалов не хватает, техника не справляется с нагрузкой. Вместе обсудили возможность поставки тканей и оборудования от крупных предприятий республики. Сделаем им запрос от минпрома. Думаю, что поделятся, поддержат. Постараемся поддержать наших волонтеров по максимуму.

Фото со страницы Александра Шельдяева в соцсетях.

В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
В Башкирии помощь нужна волонтёрам, которые шьют и вяжут для бойцов СВО
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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