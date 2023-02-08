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Сегодня, 20:03

В Башкирии наметили мероприятия ко Дню защитника Отечества

В правительстве Башкирии на специальном заседании обсудили план мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба исполнительной власти региона.

В Башкирии наметили мероприятия ко Дню защитника Отечества
В Башкирии наметили мероприятия ко Дню защитника Отечества

Ведущий заседание вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов отметил, в частности, что 22 февраля состоится награждение военнослужащих и пройдет тожественное собрание в Конгресс-холе "Торатау". 23 февраля запланировано возложение цветов к памятникам Героям Советского Союза А. Матросову и М. Губайдуллину в Парке Победы, Герою России М. Шаймуратову на Советской площади.

Во время обсуждения были поставлены задачи главам муниципалитетов провести аналогичные мероприятия во всех городах и районах республики, а также организовать, в том числе и с выездом на места, поздравления ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, специальной военной операции.

Отдельно были рассмотрены вопросы обеспечения правопорядка и обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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