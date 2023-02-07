В Башкирии селяне заготовили тушёнку для бойцов СВО

Индивидуальный предприниматель Куват Бускунов предоставил мясо конины, а односельчане приготовили из него тушенку и национальное блюдо казы (домашняя колбаса из конины).

Кроме того, женщины вызвались к мясным заготовкам нарезать впрок лапши и сделать талкан (мелкая крупа из пророщенных зерен пшеницы). По словам сельчан, решившим собрать гуманитарную помощь, еда, которую они приготовили с добрыми пожеланиями, должна согреть бойцов.

А пожелания у них, как и у всех жителей республики, одни и те же: «Мы ждем наших ребят, пусть они поскорее возвращаются домой живыми и здоровыми».

Фото с сайта bv02.info.