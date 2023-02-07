Глава правительства Башкирии предупредил о тумане и гололедице

Поначалу автор признался, что порой необходимо сделать хотя бы небольшую паузу между заседаниями, совещаниями, встречами и прочими безотлагательными делами. В такие моменты премьер-министра республики спасает прекрасный вид из его рабочего кабинета. В качестве примера, он поделился со своими подписчиками видеороликом, где запечатлен красивый закат над рекой Белой.

Но затем Андрей Назаров напомнил жителям республики о морозной погоде и сообщении регионального МЧС о тумане, при котором видимость сократится до 500 метров, а также о гололедице на дорогах. Оба эти фактора неблагоприятно сказываются на дорожных условиях, потому автор поста призвал всех к внимательности и осторожности.