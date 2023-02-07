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Вчера, 19:05

Глава правительства Башкирии предупредил о тумане и гололедице

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров опубликовал пост на своих страницах в соцсетях, посвященный погодным условиям.

Видео со страницы vk.com Андрея Назарова.
Видео со страницы vk.com Андрея Назарова.

Поначалу автор признался, что порой необходимо сделать  хотя бы небольшую паузу между заседаниями, совещаниями, встречами и прочими безотлагательными делами. В такие моменты премьер-министра республики спасает прекрасный вид из его рабочего кабинета. В качестве примера, он поделился со своими подписчиками видеороликом, где запечатлен красивый закат над рекой Белой.

Но затем Андрей Назаров напомнил жителям республики о морозной погоде и сообщении регионального МЧС о тумане, при котором видимость сократится до 500 метров, а также о гололедице на дорогах. Оба эти фактора неблагоприятно сказываются на дорожных условиях, потому автор поста призвал всех к внимательности и осторожности.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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