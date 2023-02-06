-20 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 11:23

В Башкирии в благоустройство городов вложат более пяти миллиардов рублей

В 2023 году на благоустройство городов и улучшение условий проживания людей министерство финансов Башкирии направит более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщила сегодня, 6 февраля, пресс-служба правительства республики.

В Башкирии в благоустройство городов вложат более пяти миллиардов рублей
В Башкирии в благоустройство городов вложат более пяти миллиардов рублей

В целом в этом году на жилищно-коммунальное хозяйство в республиканском бюджете заложено более 16 млрд. рублей, это на два миллиарда больше, чем было в прошлом, 2022 году.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра финансов Лиры Игтисамовой, продолжится финансирование всех основных мероприятий и возобновится программа по уличному освещению населенных пунктов и общественных пространств в них.

- Благоустройство территорий городов и сел не только дает в результате качественные пространства, но и вовлекает в активную деятельность граждан, предпринимателей, - сказала министр. – Ранее экономически неэффективные территории получают новую жизнь, становятся точками притяжения для местных жителей и приобретают туристическую привлекательность.

Лира Игтисамова разъяснила, на что будут направлены в этом году пять миллиардов рублей. По федеральному проекту «Формирование современной городской среды» будут благоустроены 122 общественные территории. К 450-летию Уфы подготовят общественные пространства в столице республики. Будут завершены шесть проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, и начата реализация четырех проектов. 206 дворов будут благоустроены по программе «Башкирские дворики». Будет проведен капремонт в многоквартирных домах: господдержка пойдет на ремонт 1200 подъездов, 30 крыш и замену 250 лифтов. Будут вестись работы по установке в селах и городах уличных светильников.

Фото института развития городов РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика