В Башкирии в благоустройство городов вложат более пяти миллиардов рублей

В целом в этом году на жилищно-коммунальное хозяйство в республиканском бюджете заложено более 16 млрд. рублей, это на два миллиарда больше, чем было в прошлом, 2022 году.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра финансов Лиры Игтисамовой, продолжится финансирование всех основных мероприятий и возобновится программа по уличному освещению населенных пунктов и общественных пространств в них.

- Благоустройство территорий городов и сел не только дает в результате качественные пространства, но и вовлекает в активную деятельность граждан, предпринимателей, - сказала министр. – Ранее экономически неэффективные территории получают новую жизнь, становятся точками притяжения для местных жителей и приобретают туристическую привлекательность.

Лира Игтисамова разъяснила, на что будут направлены в этом году пять миллиардов рублей. По федеральному проекту «Формирование современной городской среды» будут благоустроены 122 общественные территории. К 450-летию Уфы подготовят общественные пространства в столице республики. Будут завершены шесть проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, и начата реализация четырех проектов. 206 дворов будут благоустроены по программе «Башкирские дворики». Будет проведен капремонт в многоквартирных домах: господдержка пойдет на ремонт 1200 подъездов, 30 крыш и замену 250 лифтов. Будут вестись работы по установке в селах и городах уличных светильников.

Фото института развития городов РБ.