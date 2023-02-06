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Вчера, 13:03

Четыре жителя Уфы примут участие в телешоу «Суперниндзя»

В числе 175 участников четверо уфимцев поборются в отборочном этапе в телевизионном развлекательном шоу «Суперниндзя» на СТС.

Четыре жителя Уфы примут участие в телешоу «Суперниндзя»
Четыре жителя Уфы примут участие в телешоу «Суперниндзя»

Пресс-служба телеканала сообщает, что программист Всеволод Пильщиков, учитель физкультуры Загир Аминев, строитель Владимир Старцев и атлет Иван Волков из Уфы прошли отсев из 2 тысяч желающих.  

После отборочного тура в полуфинал пройдут только 70 участников, после чего последует финал, в котором примут участие 35 героев. Из них лишь двое лучших встретятся в суперфинале.

Организаторы шоу заявляют, что участникам предстоит преодолеть одну их сложнейших трасс в мире. Она состоит из двух полос по 100 метров. На разработку сложной конструкции ушло полгода, а на монтаж — три недели.

Поболеть за уфимцев можно будет 13 февраля на канале СТС.

Фото пресс-службы телеканала СТС.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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