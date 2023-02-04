Жители Уфы станцевали «Случайный вальс» в честь победы в Сталинградской битве

Региональная команда «молодежки» Народного фронта приняла участие во всероссийской акции «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, присоединиться к которому может любой желающий.

Вальсировали 3 февраля – акцию устроили в честь памятного дня, накануне жители России отметили одно из важнейших событий в истории страны – 80-летие победы в Сталинградской битве.

Участники команды вместе со студентами хореографического факультета БГПУ им. Акмуллы на площадке ТДК «Гостиный двор» провели мастер-класс по технике вальса, а также пригласили жителей города присоединиться и станцевать под всеми известную мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».

Песня написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. Она рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец.

«Сегодня с командой мы провели традиционную всероссийскую акцию – «Случайный вальс». Очень рада, что нам удалось напомнить жителям региона о тех важных событиях, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. Благодаря таким акциям, мы сохраняем историю страны, отдаем дань уважения нашим предкам, которые защищали каждый клочок нашей Родины», – сказала корреспонденту «РБ» участница команды «молодежки» Народного Фронта Альфия Марданова.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта.