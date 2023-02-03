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Вчера, 18:13

В Уфе компания оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа пристава

ООО «Башторг» оштрафовано по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Уфе компания оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа пристава
В Уфе компания оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа пристава

У приставов в работе находится исполнительное производство в отношении компании и на ее транспортные средства наложен арест. В июле прошлого года в ходе личного приема в отделе УФССП представитель фирмы предложил приставу взятку в 100 тысяч рублей за снятие ограничений.

Пристав от взятки отказался, а в отношении компании возбудили дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого выписан штраф – один миллион рублей. Кроме того, сотрудник, предлагавший взятку, привлечен к уголовной ответственности.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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