В Башкирии поддержат приюты для животных

В закон планируется внести корректировки, благодаря которым частные приюты для животных смогут получить меры государственной поддержки, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций в РБ. Кроме того, работники таких приютов получат информационную и методическую помощь, будет организовано обучение волонтеров.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отмечает, что проблема в первую очередь связана с большим числом бродячих собак, которые все чаще нападают на людей. Законодательная работа в этом направлении ведется и на федеральном уровне. Республика, со своей стороны, также внесла в Госдуму три проекта федеральных законов, призванных сдержать рост численности бездомных животных. «Но принятие федеральных законов – процесс сложный и долгий, поэтому нам необходимо уже сейчас принимать меры на республиканском уровне, в пределах своих полномочий», - говорит Константин Толкачев.