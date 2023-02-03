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Вчера, 21:33

В Башкирии экстренные службы отреагировали на крушение воздушного судна

В Башкирии на Павловском водохранилище прошла тренировка экстренных служб с вводной по крушения воздушного судна. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.

В Башкирии экстренные службы отреагировали на крушение воздушного судна
В Башкирии экстренные службы отреагировали на крушение воздушного судна

Тренировка была комплексной и прошла по поручению премьер-министра РБ Андрея Назарова. Проверялась готовность экстренных служб по реагированию на чрезвычайные происшествия, слаженность действий спасателей, пожарной и аэромобильной группировок Госкомитета республики по ЧС, врачей медицины катастроф.

По легенде, воздушное судно с пострадавшими было обнаружено на берегу водоема. Из-за отсутствия подъездных путей участники учений добирались до места происшествия специализированным транспортом – снегоходами, аэролодками и судами на воздушной подушке. После получения вводной о тяжелом состоянии членов экипажа решено их эвакуировать пожарно-спасательным вертолетом Ка-32.

«В режиме висения с нашего «Ястреба» спасатели десантируются вниз, чтобы вернуться обратно на борт уже с пострадавшими. Нам было важно отладить взаимодействие между службами на земле и в воздухе, а также проверить, есть ли все необходимое оборудование для ликвидации подобных ситуаций. Хочу отметить, что тренировка прошла успешно!» - завершил рассказ Ирек Сагитов.

Фото: соцсети Ирека Сагитова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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