Главный врач республиканской детской клинической больницы в Уфе ушел с должности

В минздраве Башкирии подтвердили данную информацию, объяснив увольнение Ахметшина условиями контракта.

«У Рустэма Закиевича истек срок контракта. Его опыт будет направлен на научную и образовательную деятельность. Также он будет востребован в системе здравоохранения как наставник для молодых врачей», - сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Апкаримова.

Исполнять обязанности главного врача будет Людмила Семавина, являвшаяся одним из заместителей.

Заслуженный врач РФ и РБ, кандидат медицинских наук Рустэм Ахметшин руководил больницей с 2008 года.

Фото с сайта ИА «Башинформ».