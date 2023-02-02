В Уфе нашли виновника смертельного падения плотника в шахту строящегося дома

Обязанности по содержанию стройплощадки в надлежащем состоянии взял на себя субподрядчик строительства, но он не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже. Они изначально были смонтированы генподрядчиком, но дня за два до трагедии помешали другой бригаде – их убрали «в сторонку».

Трагедия произошла в середине декабря на строительстве многоэтажного дома на улице Сагита Агиша. Рабочие в этот день занимались утеплением лестничных маршей минеральной ватой и после обеда заметили отсутствие коллеги, задержавшегося в бытовке. Они были уже на пятом этаже, стали его искать и заметили, что на третьем этаже нет пенопласта, который закрывал шахту лифта.

Мужчины спустились в подвал и обнаружили там 37-летнего плотника без признаков жизни. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника, сообщает пресс-служба Трудовой инспекции республики.

Фото из открытых источников.