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Сегодня, 17:08

Завод из Башкирии вошел в онлайн-гид по промышленным экскурсиям

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании включили в онлайн-каталог по экскурсиям на промышленные предприятия России.

Завод из Башкирии вошел в онлайн-гид по промышленным экскурсиям
Завод из Башкирии вошел в онлайн-гид по промышленным экскурсиям

Каталог называется «Все — на завод!». В него включили благовещенский металлургический завод. Это старейшее предприятие республики, история которого насчитывает 266 лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Это важный и интересный проект, который позволит повысить узнаваемость регионального бизнеса и его продукции, нарастить туристический поток, и, что не менее важно, поднять престиж рабочих и технических профессий, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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