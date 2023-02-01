Завод из Башкирии вошел в онлайн-гид по промышленным экскурсиям

Каталог называется «Все — на завод!». В него включили благовещенский металлургический завод. Это старейшее предприятие республики, история которого насчитывает 266 лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Это важный и интересный проект, который позволит повысить узнаваемость регионального бизнеса и его продукции, нарастить туристический поток, и, что не менее важно, поднять престиж рабочих и технических профессий, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.