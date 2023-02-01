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В районах Башкирии обнаружены пять незаконных скотомогильников

Они находятся в опасной близости от водоемов

В районах Башкирии обнаружены пять незаконных скотомогильников
В районах Башкирии обнаружены пять незаконных скотомогильников

В Башкирии суд обязал Управление ветеринарии РБ ликвидировать пять несанкционированных скотомогильников по иску прокуратуры республики.  Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для обращения в суд стали обнаруженные на территориях водоохранных зон захоронения в Благоварском, Дуванском, Куюргазинском и Федоровском районах. Санитарно-эпидемиологическое законодательство запрещает размещать скотомогильники в пределах границ водных объектов.

Редакции «РБ» в пресс-службе прокуратуры пояснили, что Управление ветеринарии должно исполнить решение суда в течение девяти месяцев. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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