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Сегодня, 14:30

В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии

Глава республики Радий Хабиров обсудил с членами комиссии социально-экономических факторы, влияющие на правопорядок и безопасность в регионе, а также организацию информработы с жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, прибывшими в Башкортостан.

В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии
В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии

Как отметил руководитель региона, идеологический и информационный фронт на сегодняшний день — один из важнейших аспектов в нынешней ситуации. Поскольку наши недоброжелатели не гнушаются никакими способами для своих подрывных целей. Они вбрасывают искаженную, заведомо ложную информацию, пропагандируют свои разрушительные идеи. Причем, направлена вся эта подрывная деятельность конкретно на российскую молодежь.

«Поэтому для нас особенно важно сейчас просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, а самое главное — действовать на упреждение», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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