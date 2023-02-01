В Башкирии состоялось заседание антитеррористической комиссии

Как отметил руководитель региона, идеологический и информационный фронт на сегодняшний день — один из важнейших аспектов в нынешней ситуации. Поскольку наши недоброжелатели не гнушаются никакими способами для своих подрывных целей. Они вбрасывают искаженную, заведомо ложную информацию, пропагандируют свои разрушительные идеи. Причем, направлена вся эта подрывная деятельность конкретно на российскую молодежь.

«Поэтому для нас особенно важно сейчас просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, а самое главное — действовать на упреждение», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото с сайта glavarb.ru.